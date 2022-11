Il Varese trova un punto sofferto: 1-1 a Brusaporto

Il Varese, nella sofferenza trova un pareggio per 1-1 a Brusaporto. I biancorossi non giocano una buona gara, soffrono molto, ma riescono a portarsi a casa un punto utile, soprattutto dopo la settimana anomala che ha portato agli addii di Disabato e Mapelli. Dopo un primo tempo giocato meglio dai bergamaschi, ma senza grandi occasioni, l’inserimento perfetto di Piraccini nel recupero permette ai varesini di trovare il vantaggio.

A inizio ripresa il gol di Tirelli ha rimesso in equilibrio il match e dato la spinta ai gialloblù padroni di casa, che però hanno fallito due ottime occasioni, prima con Zambelli e poi con Tirelli, permettendo al Varese di riprendere campo, anche grazie all’ingresso di Pastore che ha dato più profondità alla squadra. I varesini hanno chiuso in 10 per l’espulsione di Gazo e per la prossima settimana – ancora nella bergamasca, a Ponte San Pietro – per De Paola ci saranno problemi a centrocampo, sommando il possibile forfait di Piccoli, uscito infortunato dopo poco più di mezzora.

In classifica un punticino che porta il Varese a quota 10, un mattoncino che fa poco ma che potrebbe dare morale dopo una settimana dall’aria pesante nei pressi delle Bustecche.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese si presenta a Brusaporto dopo una settimana molto complicata, con l’esclusione di Disabato, seguita anche da quelle di Pinto e Mapelli, che non sono convocati per la gara e presto lasceranno i colori biancorossi. Nel mezzo di questa tempesta, che vedrà altre uscite e – si spera – entrate che riescano a far cambiare marcia alla squadra, mister Luciano De Paola schiera un 4-3-1-2 con Piraccini sulla trequarti dietro a Cappai e Ferrario, che oggi spegne 36 candeline. A ospitare i varesini c’è il Brusaporto guidato da Filippo Carobbio, che ai piedi del Sacro Monte ha giocato per due stagioni dal 2000 al 2002. I gialloblu scendono in campo con un 4-3-3 che in avanti può contare su Thomas Alberti, uno degli attaccanti più forti del girone e già a segno otto volte in stagione.

PRIMO TEMPO

Il Brusaporto prova a imporre subito il gioco, ma il primo tentativo è del Varese che al 3′, dopo un bello spunto sulla sinistra di Cappai, va al tiro con Bigini, ma il destro volante termina dritto tra le braccia di Aceti. I bergamaschi fanno girare bene palla ma la difesa biancorossa concede metri ma non occasioni. Il Brusaporto però è costante nelle avanzate e al 25′ Zambelli chiama all’intervento Moleri con un mancino rasoterra dal limite dell’area che il portiere biancorosso blocca a terra. Al 34′ però Piccoli, alla prima da titolare, ha una ricaduta del guaio muscolare e deve lasciare il campo, sostituito da Malinverno. Il Brusaporto non affonda e allora il Varese sfrutta la prima vera occasione per passare in vantaggio: traversone dalla destra, inserimento perfetto di Piraccini in area e tuffo di testa vincente per l’1-0 al 46′.

SECONDO TEMPO

L’inizio ripresa del Brusaporto è veemente e dopo un tentativo su corner di Tirelli parato da Moleri, è lo stesso numero 10 gialloblù che trova il gol dell’1-1 al 5′ con un bel destro al volo dal limite dell’area dopo una respinta corta di Monticone. I padroni di casa provare a dar seguito alla spinta e mettono sotto pressione il Varese e in pochi minuti vanno vicinissimi al gol in due occasioni: al 19′, su azione d’angolo, Zambelli si ritrova tutto solo nel cuore dell’area ma conclude fuori di testa; due minuti dopo è Tirelli a graziare i varesini sparando alto da ottima posizione. De Paola prova la mossa Pastore per Cappai per dare più verve all’attacco e il cambio è utile al Varese per alzare il baricentro e allentare la pressione dei bergamaschi. Nel recupero, allungato per il cartellino rosso di Gazo, i biancorossi hanno saputo reggere l’urto conquistando un punto importante.

TABELLINO