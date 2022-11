I voti al Varese: Piccoli, che sfortuna. Gran gol di Piraccini

Il Varese conquista un punto pareggiando 1-1 a Brusaporto al termine di una gara di sofferenza. Per i biancorossi le note positive vengono dal gol di Piraccini – gran bell’inserimento – mentre i “pollici versi” sono per l’infortunio di Piccoli e l’espulsione ingenua di Gazo.

I VOTI

MOLERI 6,5: Non grandi parate, ma un paio di uscite per assicurare l’attanzione

FOSCHIANI 6: Dopo diverse panchine, torna e ci mette un po’ a ingranare. Si salva grazie al cross per il gol di Piraccini

MONTICONE 6: Una gara di sofferenza ma guida bene la difesa contro una squadra che ha attaccato per quasi tutta la gara. Mezzo punto in meno per la respinta corta che porta al gol di Tirelle

PARPINEL 6: Anche lui gioca una gara attenta. Bada al sodo e non si fa sorprendere

TRUOSOLO 5,5: Sokhna è un cliente molto scomodo e spesso lo deve rincorrere

BIGINI 5,5: Tanta corsa e una buona propensione difensiva ma quando c’è da guardare in avanti si vede poco

Premoli 6: Entra con il giusto piglio e non è così scontato visto che è uno di quelli che ha le valige in mano

PICCOLI 6: Alla prima da titolare, inizia con buon piglio e personalità ma un altro problema muscolare lo ferma di nuovo dopo poco più di 30 minuti

Malinverno 5,5: In difficoltà quando i giocatori bergamaschi gli lasciano poco spazio per impostare

GAZO 6: Gioca una gran bella partita, peccato per quell’espulsione ingenua nel recupero

PIRACCINI 6,5: Da trequartista ha spazi e giocate e l’inserimento per il gol è da grande giocatore. Nella ripresa perde lucidità

CAPPAI 6: Buona prestazione per il numero 7 che si fa vedere con un paio di belli spunti e tanto gioco per la squadra

Pastore 6: Permette alla squadra di respirare e risalire nel momento di maggior sofferenza. Deve però avere più lucidità nelle letture offensive

FERRARIO 6: Non festeggia il compleanno con il gol ma è comunque molto importante per la squadra tenendo diversi palloni in attacco e dando una mano anche in difesa.