Con il Cai Luino alla scoperta delle fortificazioni della Linea Cadorna a Cassano Valcuvia

“Siamo nel 1916, la guerra è in pieno svolgimento e i lavori per la costruzione delle fortificazioni militari a ridosso del confine svizzero procedono con molta celerità; occorre al più presto che siano pronte per fronteggiare un eventuale attacco nemico che dopo aver invaso la neutrale Svizzera (come era successo con i Paese Bassi), attaccasse alle spalle l’Italia.

Il conflitto ebbe inizio il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra dell’Impero austro-ungarico al Regno di Serbia in seguito all’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando, avvenuto il 28 giugno 1914 a Sarajevo per mano di Gavrilo Princip. A causa del gioco di alleanze formatesi negli ultimi decenni del XIX secolo, la guerra vide schierarsi le maggiori potenze mondiali, e le rispettive colonie, in due blocchi contrapposti: da una parte gli Imperi centrali (Impero tedesco, Impero austro-ungarico e Impero ottomano), dall’altra gli Alleati, rappresentati principalmente da Francia, Regno Unito, Impero russo (fino al 1917), Impero giapponese e Regno d’Italia (dal 1915). Oltre 70 milioni di uomini furono mobilitati in tutto il mondo (60 milioni solo in Europa), di cui oltre 9 milioni morirono; si registrarono anche circa 7 milioni di vittime civili, non solo per i diretti effetti delle operazioni di guerra, ma anche per le conseguenti carestie ed epidemie”.

Tra storia e storie il Cai Luino vi aspetta venerdì 4 novembre per andare alla scoperta delle fortificazioni della Linea Cadorna a Cassano Valcuvia.

PROGRAMMA

Ore 13:20 ritrovo posteggio di Voldomino

Ore 13:30 partenza per Cassano posteggio Grotto Sorriso

Ore 13:50 inizio escursione

Tempo h1.30 – dislivello 100m – difficoltà E

Accompagnatori Gianni 3387768131- Terio 3392892505

Si consiglia di portare: abbigliamento e calzature adeguate e una pila. L’escursione è gratuita con condivisioni di spese auto

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 31 ottobre ore 9:00 a giovedì 3 novembre ore 18:00 Sabato e domenica le iscrizioni sono chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad un recapito degli accompagnatori citato sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata