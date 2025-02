Serata di presentazione del Corso di Escursionismo del Cai di Varese

Martedì 4 marzo, alle ore 21, presso la sede del CAI Varese in via Speri della Chiesa Jemoli, si terrà la presentazione del Corso di Escursionismo CE2. Il corso avrà inizio il 18 marzo e comprenderà sia lezioni teoriche che uscite in ambiente.

Lo scopo del corso è quello di infondere negli allievi la voglia di frequentare la montagna in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente, tramandando la grande esperienza del CAI nel tema della frequentazione della montagna.

In particolare il corso tratterà i seguenti temi: la cultura della montagna, l’ambiente della montagna, la pianificazione di un escursione, l’orientamento, la meteorologia, la tecnica per affrontare le diverse difficoltà. Particolare attenzione verrà data ai temi della sicurezza, che per il CAI costituiscono elementi fondamentali: la valutazione dei diversi rischi prima di affrontare un’escursione, le azioni da compiere in situazioni di rischio, il soccorso.

Il corso di escursionismo costituisce anche un momento sociale: il gruppo, formato da istruttori qualificati ed allievi, condividerà l’esperienza del salire insieme, affrontare insieme le difficoltà, pernottare in rifugio.