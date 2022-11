A Cuirone panettoni per comprare un defibrillatore

Nella piccola frazione di Cuirone a Vergiate i panettoni fanno bene al cuore. In vista del Natale, l’associazione Scuola materna venderà i dolci sabato 17 dicembre durante il concerto organizzato in piazza Turati per dall’Accademia musicale sant’Agostino (che ha una sua sede proprio nella struttura dell’ex-asilo). Il ricavato dell’iniziativa servirà ad acquistare un defibrillatore.

Nonostante l’attività di asilo infantile sia cessata da alcuni anni, l’associazione senza scopo di lucro Scuola materna di Cuirone si è attivata per mantenere la proprietà dell’immobile e sviluppare servizi rivolti alla collettività. Attività che negli anni ha riguardato la tutela e la promozione del borgo immerso nel verde e la conservazione dei beni comuni, proprio come l’ex asilo infantile costruito dai cuironesi con grandi sacrifici nel 1915.

Per informazioni su come acquistare il panettone è possibile contattare l’associazione al numero 3715431248.