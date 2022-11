Fermata per droga fugge con il figlio di 2 anni

I carabinieri del Comando Provinciale di Verbania durane un controllo vicino Brovello Carpugnino hanno fermato una giovane donna con precedenti per droga, residente nell’ossola. La donna è stata trovata in possesso di cocaina ed hashish e -rifiutandosi di sottoporsi ad accertamento per verificare l’eventuale uso di sostanze- è stata denunciata per guida sotto l’influenza di stupefacenti e la patente di guida ritirata.

Durante le procedure a bordo della sua auto i carabinieri hanno però notato la presenza di un bambino di poco più di due anni, figlio della donna, che da subito è apparso in condizioni fisiche non ottimali. Pertanto i carabinieri hanno deciso di portare entrambi presso l’ospedale di Verbania per accertare le condizioni del piccolo, accudito dal personale del reparto di pediatria e dagli stessi carabinieri, uno dei quali gli ha cambiato anche il pannolino. Inoltre date le circostanze del controllo, sentiti anche gli assistenti sociali si è deciso di attivare la procedura per l’affidamento ed il collocamento del minore in una struttura protetta, che sarebbe stata trovata l’indomani mattina.

Veniva disposto quindi di lasciare il piccolo in ospedale anche se in presenza della madre che però, approfittando della momentanea assenza del personale sanitario per altri interventi in reparto, si è allontanata arbitrariamente con il bambino.

I carabinieri hanno attivato quindi serrate ricerche in tutta la provincia, rintracciando la mattinata successiva nell’ossola in altro domicilio la donna ed il bambino, che vestiva ancora gli indumenti del giorno prima. Condotti in caserma a Domodossola i carabinieri hanno atteso gli assistenti sociali, che prelevato il minore lo hanno portato in una località protetta. La donna è stata quindi denunciata anche per sottrazione di persone incapaci. Nei prossimi giorni il Tribunale dei minori deciderà se convalidare o meno il provvedimento di affidamento del piccolo.