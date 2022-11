Grave malore per l’ex sindaco di Brenta Silvio Borgese

Un passato da amministratore come sindaco di Brenta, per più mandati, e una vita spesa per gli altri anche dal punto di vista professionale che fa di Silvio Borgese un medico di base apprezzato e conosciuto e che purtroppo sta lottando per la vita in un letto d’ospedale.

Borgese, 68 anni, ha accusato lo scorso 2 novembre un grave malore di ritorno da una visita mentre era al cancello della sua abitazione di Cittiglio: è stato notato da un passante che ha subito allertato i soccorsi che sono intervenuti con elicottero sanitario che l’ha trasportato in gravi condizioni all’ospedale i Como dove si trova ricoverato, in coma. La notizia ha colpito profondamente la comunità di Cittiglio e Brenta, dove Borgese aveva ricoperto gli incarichi amministrativi pubblici.

«Ci stringiamo alla famiglia in questo momento difficile e tutti ci auguriamo che il dottor Borgese possa rimettersi al più presto», ha fatto sapere il sindaco Gianpietro Ballardin interpellato da Varesenews. Sempre l’attuale sindaco Ballardin fa sapere che i medici di base della Valcuvia stanno supportando l’attività del medico condotto prestandosi per assistere i pazienti.