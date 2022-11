Incidente a Giubiasco, ferito un motociclista

Incidente stradale a Giubiasco nella serata di oggi. Poco dopo le 18, un motociclista, un cittadino svizzero di 67 anni, è rimasto gravemente ferito a seguito di un impatto avvenuto in viale Stazione.

Secondo una prima ricostruzione, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra e battendo la testa.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che, dopo aver prestato le prime cure al motociclista, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale in gravissime condizioni.