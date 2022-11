Con l’auto contro il cancello di una villa a Intra

Intervento dei vigili del fuoco di Verbania venerdì poco dopo mezzogiorno, per un incidente che ha coinvolto un’autovettura che in viale San Giuseppe a Intra.

Il veicolo è uscito di strada urtando il muro perimetrale di recinzione di una villetta, causando danni strutturali all’ingresso pedonale. Nell’urto l’auto ha inoltre causato la rottura di un tubo del gas.

I vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il muro parzialmente crollato e intercettato la perdita del gas, in attesa del personale tecnico. Sul posto era presente personale sanitario che ha prestato le prime cure al conducente ferito, unica persona coinvolta nel sinistro. Presente anche la polizia municipale di Verbania per i rilievi del caso.