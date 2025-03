Segretaria infedele ruba il ricettario al medico per ottenere farmaci

Una 60enne residente nel Verbano è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Stresa per furto aggravato e falsificazione commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative.

L’indagine è partita con la denuncia di un medico, ora in pensione, che si è rivolto ai carabinieri di Stresa poiché era stato contattato da una farmacia di Verbania che lo aveva informato di una donna che nell’ultimo periodo si era presentata più volte per prendere dei farmaci utilizzando una ricetta a sua firma.

Il medico si è subito insospettito poiché non ricordava di aver prescritto quei farmaci nell’ultimo periodo. I militari dopo la denuncia si sono portati nella farmacia ed hanno acquisito copia della ricetta. Mostrato il documento al medico, lo stesso ha sconosciuto categoricamente la firma apportata nella ricetta.

I successivi accertamenti presso la farmacia hanno consentito ai carabinieri di dare un nome alla donna che si era presentata in più occasioni per prendere i farmaci con la ricetta del medico in pensione, scoprendo che la stessa aveva lavorato alcuni anni prima nello studio come segretaria.



Una volta identificata i militari hanno chiesto ed ottenuto un decreto di perquisizione a carico della donna. L’atto di polizia giudiziaria è stato eseguito pochi giorni fa, nel corso del quale i carabinieri dopo aver spiegato alla donna il motivo della loro presenza hanno proceduto a perquisire l’abitazione rinvenendo numerosi blocchi di ricette in bianco con il timbro del medico, documentazione varia di contabilità dello studio medico per cui aveva lavorato, nonché diversi blister contenenti le compresse dei farmaci presi in farmacia.

Tutto il materiale è stato sequestrato e la donna, che effettivamente aveva lavorato dal 2015 al 2021 nello studio medico, denunciata in stato di libertà per furto aggravato e falsificazione commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative.