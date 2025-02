Affidato in prova ai servizi sociali aggredisce autista di un bus: arrestato dai carabinieri di Verbania

I carabinieri della Stazione di Verbania venerdì scorso hanno rintracciato e arrestato un trentenne, di origini sudamericane e gravato da diversi pregiudizi penali per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dal 2020, dopo essere stato condannato per violazioni della normativa sulle sostanze stupefacenti, l’uomo ha espiato la propria condanna in carcere per poi essere ammesso, nell’ultimo periodo, al beneficio della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, permettendogli anche di potere lavorare e intraprendere il percorso di riabilitazione.

Il 30enne però, già in un’occasione aveva palesato dei comportamenti non proprio irreprensibili e, l’ultimo in ordine, culminato in un episodio di violenza occorso lo scorso mese di dicembre. Precisamente i primi giorni del mese di dicembre saliva a bordo di un bus della linea urbana del capoluogo verbanese e, in palese stato di ubriachezza e senza plausibili motivi, iniziava ad inveire contro il conducente del bus, facendolo bersaglio di frasi ingiuriose e minacciose. Il comportamento del 30enne ha avuto una rapida escalation, infatti dalle parole e passato ai fatti, avvicinandosi al conducente e aggredendolo fisicamente con un pugno sul volto, costringendolo a interrompere la corsa del bus e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi a seguito delle lesioni patite e refertate dai sanitari.

Il comportamento dell’uomo è stato immediatamente comunicato al Tribunale di Sorveglianza il quale, vagliate le diverse condotte non rispettose della legge e dei requisiti per il quali all’uomo era stato riconosciuto il beneficio della misura alternativa alla carcerazione, revocava la stessa misura ristabilendo la carcerazione.

I Carabinieri della Stazione di Verbania, ricevuto il provvedimento, hanno immediatamente rintracciato il 30enne il quale, dopo le incombenze di rito, è stato associato alla casa circondariale di Verbania per l’espiazione della pena rimanente pari a poco meno di un anno di reclusione.