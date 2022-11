Una mostra fotografica sulla spiritualità in valle Veddasca

“La Valle Sacra”, il progetto di Pro Loco Maccagno dedicato alla valorizzazione della Valle Veddasca attraverso itinerari dedicati alla scoperta delle meraviglie storico-artistiche, naturalistiche e culturali della valle, e realizzato con il patrocinio del Comune di Maccagno e il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto e il contributo di Regione Lombardia, chiude la prima stagione di attività con l’allestimento della mostra fotografica collettiva, risultato finale del CONTEST FOTOGRAFICO promosso durante le attività estive del 2022.

La mostra fotografica, dal titolo “LA SPIRITUALITÀ IN VALLE VEDDASCA” è allestita presso il Punto d’Incontro dell’Auditorium di Maccagno in via Valsecchi 23 ed è curata da Daniela Domestici e Chiara Del Sordo con l’obiettivo di trasformare i contributi dei singoli partecipanti in un racconto corale. Grazie alla fotografia, la diversità degli sguardi contribuisce così a definire l’identità della valle e confluisce in una narrazione di comunità, approdo ideale del concetto di partecipazione collettiva al progetto de La Valle Sacra.

L’aperitivo di inaugurazione della mostra, aperto alla cittadinanza, si terrà sabato 19 novembre alle ore 17 e sarà l’occasione per illustrare i progressi del progetto e per presentare gli sviluppi per la seconda stagione di attività, con le anticipazioni degli itinerari del 2023 e la proiezione degli audiovisivi in corso di realizzazione per rendere La Valle Sacra un presidio permanente dell’offerta turistica e culturale locale. Interverranno gli operatori coinvolti nell’ideazione, progettazione e realizzazione delle attività de La Valle Sacra, Michele Todisco – Presidente Pro Loco Maccagno, Daniela Domestici – Project Manager, Ada Tattini – Responsabile Comunicazione, orgogliosi dei risultati ottenuti in termini di partecipazione e per la risonanza che il progetto ha ottenuto durante il suo percorso di crescita. Saranno presenti anche interventi delle autorità del territorio e dei rappresentanti di enti e istituzioni che sostengono il progetto. Nel corso della serata gli autori degli scatti in mostra, insieme alle curatrici, condurranno i visitatori nel racconto delle loro opere e condivideranno con i partecipanti la loro visione di spiritualità connessa con i valori di tutela della storia del territorio e di valorizzazione delle diverse anime della Val Veddasca. L’incontro è aperto a tutti ma è consigliata la prenotazione via mail a info@prolocomaccagno.it o telefonando allo 0332 562009 in orario di apertura della Pro Loco di Maccagno.