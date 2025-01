Uno sguardo sul Giappone a Varese con la mostra “Noh-ism” di Naoya Yamaguchi

La mostra sarà visitabile in due fine settimana: 25 e 26 gennaio, 1 e 2 febbraio, con ingresso libero

Sabato 25 gennaio alle ore 17.00 sarà inaugurata allo Spazio Polifunzionale Acli di Varese la mostra fotografica “Noh-ism”, un progetto unico del fotografo giapponese Naoya Yamaguchi, celebre fotografo e ambasciatore della tradizione giapponese in Italia. La mostra sarà visitabile in due fine settimana: 25 e 26 gennaio, 1 e 2 febbraio, con ingresso libero.

«Il progetto fotografico – spiegano gli organizzatori – nasce dall’intuizione di immortalare i personaggi non sul palco ma nei luoghi di appartenenza previsti da copione, come ad esempio le rive del lago Yamanaga con il monte Fuji sullo sfondo o la cittadella fortificata di Goryokaku durante la fioritura dei ciliegi. Il risultato sono immagini dal forte impatto emotivo e dal grande potere narrativo».

Durante l’inaugurazione il maestro Yamaguchi, affiancato dal designer Christian Di Liberti, parlerà della tradizione Noh e di come si è sviluppato questo suggestivo progetto che ha preso forma anche in un libro a tiratura limitata che è un vero pezzo da collezione per gli amanti del Giappone. Un altro incontro con l’autore, sempre presso lo Spazio Polifunzionale Acli, è previsto giovedì 30 gennaio alle ore 21.00 e verterà sugli aneddoti legati alla realizzazione delle fotografie e alla tecnica utilizzata.

GLI ORARI

Sabato 25 e domenica 26 gennaio: 15.00 – 18.00

Sabato 1 e domenica 2 febbraio: 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00

Durante la settimana, sarà possibile visitarla su prenotazione per piccoli gruppi, contattando il numero 347 1755150.

L’evento è patrocinato dal Comune di Varese e organizzato con la collaborazione del Foto Club Varese, delle ACLI provinciali di Varese APS.