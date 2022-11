Magazzinieri, operai, autisti. Le offerte di lavoro di Synergie

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa è sempre alla ricerca di persone piene di energia e voglia di mettersi in gioco. Ogni giorno lo staff Synergie lavora per aiutare gli altri a trovare lavoro.

La cultura Synergie consiste nello stare accanto ai clienti per aiutarli a risolvere i problemi, inventando, quando occorre, delle soluzioni innovative su misura per raggiungere insieme gli obiettivi stabiliti.

Offerte di lavoro

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, filiale di Busto Arsizio, ricerca per azienda tessile del territorio

Magazziniere/Autista – Settore tessile

Clicca e leggi l’annuncio

Posizione

La risorsa inserita all’interno dell’azienda si andrà ad occupare di

carico/scarico – movimentazione della merce

operazioni di scarico del filato dalla macchina

utilizzo del mezzo aziendale per consegne

Requisiti

esperienza pluriennale in ambito logistico/tessile

richiesta patente C e CQC per guida del mezzo aziendale

versatilità e flessibilità

Luogo di lavoro: Busto Arsizio

Inviare la propria candidatura a bustoarsizio1@synergie-italia. it

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.30

CCNL: tessile industria

Si valuta iniziale contratto in somministrazione, con possibilità di proroghe. Scopo assunzione.

Operaio/a – Settore metalmeccanico

Clicca e leggi l’annuncio

Posizione

La risorsa verrà inserita nel team dell’azienda metalmeccanica internazionale, occupandosi di, a seconda della postazione specifica:

monitorare il corretto funzionamento delle macchine utensili;

assemblaggio di componenti metalliche;

taglio della lamiera;

utilizzo strumenti da banco;

impostare i macchinari di produzione;

Requisiti

gradito possesso di diploma in ambito tecnico / meccanico / meccatronico;

esperienza in ambito produzione;

disponibilità full time, su 3 turni e ciclo continuo.

Luogo di lavoro: Busto Arsizio e dintorni

Inviare la propria candidatura a bustoarsizio1@synergie-italia. it

Orario di lavoro: full time, a giornata, dal lunedì al venerdì oppure su turni (a seconda dell’azienda).

CCNL: Metalmeccanica

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe.

Magazziniere uso muletto

Clicca e leggi l’annuncio

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno del magazzino e si occuperà di movimentare merce tramite l’utilizzo del muletto, carico e scarico, preparazione delle spedizioni e supervisione della merce in entrata e in uscita. Orario full time su turni.

Luogo di lavoro: Limitrofi di Cassano Magnago

Inviare la propria candidatura a tradate1@synergie-italia.it

Orario di lavoro: full time su 2/3 turni 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì

Contratto in somministrazione con possibilità di proroghe

Magazziniere con patentino

Il candidato che stiamo cercando, si occuperà di gestire operativamente il magazzino, di movimentare le merci ed organizzarlo mediante l’ausilio del muletto, e di verificare giacenze, stampare ddt, bolle, i documenti necessari per le spedizioni, e verificare la merce in entrata/uscita usando il pc ed i gestionali aziendali.

Clicca e leggi l’annuncio

Luogo di lavoro: zona Angera

Inviare la propria candidatura a sestocalende1@synergie-italia.it

Orario di lavoro: full time

Iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità d’assunzione diretta in azienda.

Operai qualificati

Synergie Italia S.p.a, ricerca per multinazionale con presidi in provincia di Varese operai qualificati da inserire in qualità di montatore meccanico, tornitore, fresatore, addetto controlli dimensionali, saldatore e operatore trattamenti termici, addetto cnc.

Si richiede

Diploma in ambito tecnico

Esperienza, anche breve, nel ruolo

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive.

Il livello di inserimento sarà commisurato in base all’esperienza e professionalità.

Per candidarsi inviare curriculum aggiornato a: lavorovarese@synergie-italia.it

Tutte le offerte sono rivolte a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.

Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004

Scopri l’agenzia Synergie più vicina a te