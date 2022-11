Operaio si ferisce a Lainate in un cantiere edile

Incidente sul lavoro questa mattina alle ore 8 e 30 circa in una palazzina a Lainate in via Friuli 36. Un operaio stava lavorando su di un trabattello all’altezza di un metro in una villetta in ristrutturazione quando il distacco di una parte dell’intonaco ha provocato una caduta e la frattura di una gamba del lavoratore.

L’uomo, 56 anni, è stato portato all’ospedale Galeazzi in codice giallo. In posto per Aps Vvf, Polizia Locale e 118 e personale dell’Ats.