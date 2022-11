Quattro arresti per fallimenti immobiliari a Como

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como ha eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone e decreti di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, sino alla concorrenza di 4.307.999 euro, tutti emessi dal G.I.P. del Tribunale di Como nell’ambito delle indagini preliminari coordinate dalla Procura della Repubblica di Como.

I reati contestati – secondo l’accusa, fatta salva la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari – sono quelli di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs 74/00) e di bancarotta fraudolenta (art. 216 e 217 L.F.).

Il contesto operativo in cui l’indagine di colloca riguarda la gestione di società che hanno operato esclusivamente nel settore immobiliare ed hanno concluso importanti operazioni di compravendita di terreni, realizzando ingenti profitti.

Lo schema illecito contestato era questo: ogni società non versava al Fisco quanto dovuto e, prima che l’accertamento tributario potesse diventare esecutivo, veniva “svuotata” con il trasferimento delle disponibilità finanziarie in favore degli indagati oppure di società anonime di diritto svizzero e ciò con il solo fine di non rendere possibile l’azione di recupero da parte dell’Erario.

Il conseguente fallimento di alcune delle società coinvolte nelle operazioni illecite ha quindi consentito di contestare diverse condotte di bancarotta, oltre ai reati di sottrazione fraudolenta ed omesso versamento delle imposte dovute.

Continuano le ricerche di una persona destinataria della misura cautelare personale, non ancora rintracciata nel territorio dello Stato in quanto stabilmente residente all’estero.