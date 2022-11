Una rampa in Lego per la libreria di Sesto Calende

È con il posizionamento della rampa numero 13 che il progetto “Rampe in Lego” torna a Sesto Calende.

Il progetto nasce ormai due anni fa in collaborazione con la Pro loco Sesto Calende e il Gruppo commercianti e prevede il posizionamento di rampe presso le attività commerciali al cui ingresso vi è un gradino. I mattoncini colorati vengono donati da persone che non ne hanno più bisogno e non ci giocano più..

«In questi anni abbiamo posizionato rampe in lego davanti ad ogni tipo di attività commerciale, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento, librerie, negozi di articoli per bambini e le abbiamo donate nei comuni di Taino, Ispra, Angera e nella nostra Sesto Calende».

Con Il piccolo Tommy, il Direttivo di Amici di Tommy e Cecilia Onlus, il presidente della pro loco Sesto Andrea Scandola, il presidente del gruppo commercianti Patrick Panza sono andati alla nuova libreria Ubik da poco aperta in città.

«Con Ubik Sesto Calende e la nostra amica Barbara Ferullo, le collaborazioni continueranno anche durante tutto il periodo natalizio, ci troverete infatti a confezionare i vostri acquisti e con l’occasione potrete conoscere la nostra associazione e sostenerla.

L’obiettivo non è certo superare una legge di abbattimento delle barriere architettoniche, ma sensibilizzare “a nostro modo”, colorato e con allegria, quante più persone possibili rispetto al tema e all’attenzione dell’accessibilità».

«Il nostro motto è e rimane “Raccogliamo Lego per costruire un mondo accessibile”, un mondo che sia sempre più accogliente, rispettoso e attento ai bisogni di tutti. Il progetto prosegue e se aveste mattoncini da donare e che i vostri bimbi non utilizzano più per giocare, contattateci, sapremo come ridare loro una nuova vita».