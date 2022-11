Otto i morti per la frana di Ischia

Salgono a otto le vittime estratte dal fango che all’alba di sabato ha invaso il paese di Casamicciola, sull’isola di Ischia, travolgendo case e auto. Sono Eleonora Sirabella, 31 anni; i fratelli Francesco Monti, 11 anni, e Maria Teresa Monti, di sei; la famiglia composta da Maurizio Scotto di Minico, 32 anni, Giovanna Mazzella, 30, e Giovangiuseppe, che aveva solo 22 giorni; infine Nikolinka Gancheva Blangova, 58 anni. L’ultimo dei corpi è stato ritrovato nella mattinata di lunedì attorno alle 10.



I DISPERSI

Quattro le persone ancora disperse: il timore è che le vittime di questa catastrofe in cui la natura c’entra solo fino a un certo punto siano destinate a salire. Altre, come l’uomo rimasto attaccato a una persiana ricoperto di fango o come la famiglia che abitava nella villa in bilico sopra il baratro, si sono salvate per miracolo, aspettando per ore sotto l’acqua.

I SOCCORSI 160 VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO SULL’ISOLA

Continuano le operazioni a Ischia per il soccorso alla popolazione e nella ricerca dei dispersi. Sull’isola operano 160 vigili del fuoco con 70 mezzi giunti da Campania, Lazio, Toscana, Abruzzo, Puglia, Molise.

Le squadre del Corpo nazionale sono dislocate nel territorio Casamicciola: esperti in topografia applicata al soccorso, USAR (Usar Search And Rescue), SAF (Speleo Alpino Fluviali), cinofili e operatori SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) sono al lavoro nella parte alta di via Celario per le operazioni di ricerca.

Sommozzatori giunti dalla Toscana operano con un sonar per scandagliare i fondali nello specchio di mare in prossimità del porto.

GLI STANZIAMENTI DEL GOVERNO

Nel frattempo il governo ha deliberato la dichiarazione dello stato d’emergenza per la durata di 12 mesi.

Per l’attuazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso e all’assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, sono stati stanziati 2 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Prosegue sull’isola il lavoro della macchina dei soccorsi per mettere in sicurezza la popolazione, dare assistenza ai cittadini colpiti, raggiungere le località isolate. Gli evacuati sono circa 230 mentre 15 sono le abitazioni direttamente coinvolte dalla frana.