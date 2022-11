Frana di Casamicciola, le vittime recuperate sono cinque

Si continua a scavare nel fango a Ischia. I soccorritori hanno recuperato la salma di una quinta vittima della frana che all’alba di ieri ha travolto il paese di Casamicciola. Altre due vittime sono state individuate dai cani molecolari ma non è stato possibile liberarle dal fango. Tra i corpi recuperati c’è anche quello di un bimbo di 21 giorni, individuato in una casa, e quello di una bimba di 6 anni trovato in una camera da letto.

I dispersi sono 8.