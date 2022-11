Travolto in monopattino alla rotonda tra Gallarate e Samarate, 32enne ferito

Un 32enne è finito in ospedale dopo esser stato travolto alla rotonda alla confluenza tra via Checchi e via Torino, ad Arnate di Gallarate, all’uscita della superstrada 336.

L’incidente è avvenuto oggi, mercoledì 16 novembre, alle 14.15, l’uomo era su un monopattino ed è stato urtato da un veicolo.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale che era in zona, ma prima di tutto l’ambulanza dell’Sos Uboldo, per i soccorsi all’uomo, finito nell’erba sul ciglio della strada (foto d’archivio).

Il 32enne è stato portato in ospedale a Gallarate in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in pericolo di vita.

La rotonda è punto di passaggio obbligato da/per Gallarate e l’incidente e i successivi soccorsi hanno comportato disagi alla circolazione, con l’intervento della Polizia Locale di Gallarate.