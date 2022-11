Il varesino Giuliano Conconi si qualifica per i mondiali IronMan 70.3

Giuliano Conconi continua a stupire. Dopo le tante avventure negli anni passati, l’ultratleta varesino non si ferma e grazie al secondo posto di categoria – e sedicesimo assoluto – conquistato nel mezzo IronMan ufficiale (70.3) di Goa, in India, il prossimo anno potrà partecipare ai mondiali che si svolgeranno a Lahti, in Finlandia.

«L’idea di partecipare a questa gara – spiega Conconi – è nata un po’ per caso, seguendo un atleta, nonché mio caro amico, che alleno. Era cinque anni quasi che non facevo un mezzo IronMan, mi sono allenato ed è andata bene nonostante le condizioni devastanti per il caldo. Lì è estate piena con circa 36 gradi percepiti con 70 percento di umidità».

«L’anno prossimo – conclude l’atleta – l’appuntamento per il prossimo appuntamento sarà il 26 agosto in Finlandia e per la prima volta parteciperò a un Mondiale. Al momento la vedo talmente lontana che spero di fare altre avventure in mezzo. Quando sarà il momento ci penserò».