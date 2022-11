Malnatese di 36 anni muore in un incidente stradale in Egitto

Un tragico incidente stradale, avvenuto nella giornata di mercoledì 9 novembre in Egitto, ha stroncato la vita di Marco Mennuti, 36enne residente a Malnate in provincia di Varese. Originario di Corato (Bari), l’uomo si era trasferito nel 2015 nel Varesotto per lavoro e aveva trovato impiego in un’azienda del Canton Ticino . Ancora sconosciuta la dinamica dell’incidente.

A darne notizia è stato il giornale CoratoLive. (la foto è stata presa dal profilo Facebook di Marco Mennuti)