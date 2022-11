World AIDS Day, Test HIV gratuiti il 3 dicembre in piazza a Varese

Test HIV gratuiti, rapidi e anonimi, ma anche cioccolata calda e stand di sensibilizzazione per tutto il pomeriggio. È questo il programma dell’iniziativa #amacontestaecuore realizzata da Arcigay Varese in collaborazione con Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione e Croce Rossa Italiana Comitato di Varese con il patrocinio di Comune di Varese e ASST Sette Laghi.

L’evento è realizzato con il sostegno di Prima Labs SA, azienda svizzera nel campo della diagnostica che ha donato i test HIV che verranno eseguiti durante la giornata e che ha realizzato la campagna #amacontestaecuore.

Le persone interessate potranno venire il giorno dell’evento senza alcuna prenotazione e richiedere di essere sottoposte al test in modo completamente gratuito, anonimo e sicuro e con la consulenza di un team composto da un medico, un infermiere e un’attività di counseling.

L’appuntamento è in via Marconi a Varese dalle 14:00 alle 18:00 questo sabato 3 dicembre.

«Conoscere il proprio stato sierologico è importante per la propria salute e la salute della comunità – dichiara Tommaso Tramonte, responsabile salute di Arcigay Varese -. In Italia, nel 2019 sono state effettuate più di 2500 nuove diagnosi (dati ISS al 31/12/2019), che ci pongono al di sotto della media europea. Nonostante la pandemia ci abbia frenato, la strada è quindi quella giusta e fare test periodici è il migliore modo per proseguire in questa direzione. L’HIV non è più da considerarsi la malattia esclusiva della comunità MSM (Maschi che fanno sesso con Maschi) – continua Tommaso Tramonte -. Secondo i dati dell’OMS Europa, (Report 2021) le infezioni trasmesse da rapporti MSM sono solo il 38.8%, il 3,8% tra utenti di sostanze iniettive, lo 0,6% da madre e figlio e il restante 29.6% da rapporti eterosessuali e il 26.9% di origine sconosciuta. Pur restando gli MSM una categoria particolarmente colpita, l’HIV colpisce oggigiorno tutta la popolazione».

«Nell’ultimo anno abbiamo incontrato più di 500 giovani fra i 15 e i 34 anni nel centro di Varese e nei locali della provincia: il 64,5% ha dichiarato di avere fatto sesso non protetto negli ultimi 6 mesi, di questi il 82% non ha mai fatto un test HIV – dichiara Manuele Battaggi coordinatore del progetto di riduzione dei rischi Discobus -. Per questo evento saremo in piazza con preservativi gratis e la mostra itinerante “Fallo con-senso”».

Durante l’evento, saranno presenti gli stand di Arcigay Varese, ASST Sette Laghi e Discobus.