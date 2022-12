5°B per sempre, “su whatsapp ci chiamiamo Nostalgia“

Nei karaoke, anche i più riottosi fra gli “anta“ alzano lo sguardo ai primi accordi dell’eterno successo degli 883, e di solito parte la lacrima quando alle note seguono «Stessa storia, stesso posto, stesso bar».

Un tempo neanche troppo lontano, le parole di Max Pezzali («Gli anni») che descrivevano la vita di una generazione sono oggi linguaggio Amarcord per altrettanti ragazzetti diventati uomini e donne, mamme e papà, un tempo compagni di banco, e che per la maggiore si sono persi di vista nel grande fiume della vita.

Ma c’è chi invece da anni raccoglie il testimone di quelle amicizie nate in classe e non lascia cadere un’usanza – la pizzata di classe – che anzi arriva a superare le migliori aspettative con la prosecuzione della compagnia, grazie anche agli immancabili social. Su whatsapp (ma anche con le chiacchiere del mondo reale) un gruppo di amici di Luino ha insomma reso attuali «gli anni delle immense compagnie» facendoli vivere e non poco dai tempi del diploma fino ad oggi.

«Ci siamo diplomati nell’84 e continuiamo a incontrarci annualmente per una cena o un aperitivo, ma i rapporti sono attivi e costanti tutto l’anno. Condividiamo molto di tutto quello che riguarda la nostra vita lavorativa e familiare», scrive Rosaria. Vi invio la foto dell’ultimo incontro annuale della classe 5° B del Liceo Scientifico di Luino, tenutosi il 5 dicembre».

E sul nome del gruppo whatsapp (aspettando il metaverso) non c’è storia: «Lo abbiamo chiamato Nostalgia…5°B».