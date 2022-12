Addio a Vivienne Westwood, la regina dello stile punk

Vivienne Westwood è morta giovedì 29 dicembre, “serenamente e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nel sud di Londra”.

La notizia sono i profili social ufficiali della stilista britannica, considerata la regina dello stile punk. Nata a Tintwistle nel 1941, “Vivienne ha continuato a fare le cose che amava, fino all’ultimo momento, disegnando, lavorando alla sua arte, scrivendo il suo libro e cambiando il mondo in meglio. Ha condotto una vita straordinaria. La sua innovazione e il suo impatto negli ultimi 60 anni sono stati immensi e continueranno nel futuro.

Vivienne si considerava una taoista. Ha scritto: “Il sistema spirituale del Tao. Oggi non c’è mai stato più bisogno del Tao. Il Tao ti dà la sensazione di appartenere al cosmo e dà uno scopo alla tua vita; ti dà un tale senso di identità e forza sapere che stai vivendo la vita che puoi vivere e quindi dovresti vivere: fai pieno uso del tuo carattere e pieno uso della tua vita sulla terra.

Il mondo ha bisogno di persone come Vivienne per cambiare in meglio”. Foto da Wikipedia