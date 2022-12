Alla biblioteca Brambilla la presentazione del libro “Alvise e gli amici gatti”

Mercoledì 14 dicembre, alle 17.45 appuntamento alla Biblioteca “Bruna Brambilla” – Sistema Urbano di Varese (Istituto Anna Frank – Via Carnia 155, Varese) con il giornalista Alberto Mentasti che presenta Demetrio Malara, autore del libro “Alvise e gli amici gatti”.

Raccolta di brevi racconti che vorrebbe cantare le gesta di una popolazione felina, grosso modo quella che si era insediata nella mia casa e nel mio giardino, presumo per dettato del destino o per loro libera scelta, non so come funzioni il libero arbitrio per i gatti. Di certo non si può dire che fossero miei o nostri, piuttosto conoscendo un po’ di sociologia felina si dovrebbe dire che noi eravamo “loro”. Infatti, si verificò almeno un caso in cui uno di loro si ribellò e decise che non voleva più stare con noi, per ragioni ideologiche, credo. Si trasferì dai vicini, ma nascostamente (per non perdere la faccia) di tanto in tanto veniva a farci visita e a scroccare una delle nostre scatolette – si vede che quelle dei vicini erano di scarsa qualità. Nei miei ricordi “umani” posso assicurare che non c’è quasi nessuna finzione, magari qualche piccola esagerazione, ma si sa, i felini indulgono qualche volta alla spacconaggine.

Demetrio Malara è nato a Rovigo il 11/8/1953. Dopo un primo trasloco a Milano nel 1961 si stabilisce a Varese nel 1964 e qui completa gli studi, scuola media Dante Alighieri e Liceo Scientifico Galileo Ferraris, poi frequenta il Politecnico di Milano presso il quale si laurea in Ingegneria Meccanica nel giugno 1978. Negli intervalli di tempo, dà sfogo alla passione per la scrittura, che sembra prenda quasi tutti gli Italiani.

Informazioni: biblioannafrank@gmail.com.