Anche Varese fa parte delle “cities changing diabetes”

Anche Varese entra a far parte di Cities Changing Diabetes, un ambizioso programma che vuole far fronte alla sfida che il diabete pone nelle città: la partecipazione al progetto è stata siglata dalla firma del sindaco di Varese Davide Galimberti , in un incontro che ha visto tra i partecipanti non solo il presidente della commissione sanità Emanuele Monti, il consigliere regionale Samuele Astuti, il consigliere delegato alla sanità Guido Bonoldi, gli assessori allo sport Stefano Malerba e ai servizi sociali Roberto Molinari, e il presidente dell’Healt City Institute Andrea Lenzi, ma anche esperti in stili di vita, diabetologi e rappresentanti delle associazioni, come Maria Antonietta Bianchi, Direttore della Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione di ATS Insubria, Cristina Romano, Responsabile di Diabetologia della ASST Sette Laghi, Leonardo Mendolicchio, Responsabile UOC Riabilitazione DCA Auxologico-Piancavallo e Direttore Scientifico rete Food e Ilaria Garofalo, presidente associazione diabetici di Varese.

Partito da Città del Messico nella primavera 2014, il progetto è destinato a coinvolgere attivamente le autorità municipali delle principali metropoli mondiali, Italia inclusa, nell’analisi delle ragioni alla base della crescita della malattia soprattutto nelle città e nell’individuazione di specifici interventi volti a contrastarne l’avanzata: una delle più importanti fasi del progetto per Varese – come è appena successo già per Milano – sarà in particolare l’analisi dell’espansione del diabete di tipo 2, quello particolarmente legato a stili di vita e di alimentazione, in base ai quartieri della città e alle fasce di reddito e d’età.