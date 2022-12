A Besozzo una giornata per i più piccoli, aspettando il Natale

L’appuntamento da non perdere è per sabato 17 dicembre a Besozzo presso l’Associazione Vita Nuova Aps, in via Leonardo Da Vinci 4

L’appuntamento da non perdere è per sabato 17 dicembre a Besozzo presso l’Associazione Vita Nuova Aps, in via Leonardo Da Vinci 4.

A partire dalle 11.00 del mattino fino alle 18.00 si susseguiranno senza interruzioni tantissime attività per tutti i bambini e i ragazzi dai 3 ai 10 anni: i bambini insieme a mamma e papà potranno divertirsi partecipando ai numerosi laboratori creativi a tema natalizio; per i più piccoli da 0 a 2 anni ci sarà un apposito “spazio morbido baby” dove potranno giocare in sicurezza. Avremo inoltre un ospite speciale, il mitico Mago Linus, che ci stupirà con i suoi spettacoli alle ore 15,30 e alle ore 17, non perdetelo!!!

E naturalmente… che Natale sarebbe senza Babbo Natale? Fin dall’ingresso bambini e genitori saranno accolti dai folletti di Babbo Natale, e i bambini potranno incontrare Babbo Natale in persona, scattare una foto ricordo con lui e consegnargli personalmente la propria letterina.

Con questo evento “Aspettando il Natale” si rinnova l’esperienza degli scorsi anni, quando la manifestazione ha riscosso un grandissimo successo. Sono state infatti in media oltre 200 le famiglie e oltre 400 i bambini che hanno frequentato le edizioni pre-Covid, per partecipare ai laboratori creativi e assistere alle numerose iniziative che si susseguono nel corso della giornata.

Ricordiamo che “Aspettando il Natale” è una giornata completamente gratuita organizzata da Vita Nuova Aps, con la collaborazione di Adolescenti d’Oggi ONLUS, specializzata nella cura e nel sostegno ai bambini, alle famiglie e agli adolescenti, e col patrocinio del Comune di Besozzo. Buon Natale a tutti e naturalmente vi aspettiamo numerosi! Per informazioni, scrivici a: vitanuovaaps@gmail.com -Associazione Vita Nuova Aps.