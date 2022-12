Botti e i petardi vietati a Cittiglio per il periodo di Natale

Un’ordinanza vieta i botti e i petardi nel comune di Cittiglio per tutto il periodo delle festività natalizie: il divieto sarà in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio. La comunicazione è stata pubblicata sul sito del comune dove viene spiegato che vengono messe al bando le esplosioni di ogni genere di artifici in paese.

L’amministrazione comunale infatti, spiega che la motivazione è legata al voler rispettare le persone fragili, sole e anziane, così come gli animali. Per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro: il Comune si rivolge direttamente ai cittigliesi, soprattutto gli adulti.