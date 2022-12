Camilla non si trova a Varese: “Ricompensa di 1000 Euro”

È da venerdì sera, 16 dicembre, che non si hanno più notizie di Camilla. I proprietari la cercano da allora e non sono riusciti a trovarla, tanto da promettere una ricompensa di 1000 Euro per chi riuscisse a rintracciarla.

Camilla è un labrador chocolate di 7 anni; i suoi proprietari la aspettano al ristorante da Annetta.