Candido in arrivo, ma al Varese serve anche altro

La febbre e gli infortuni hanno fermato il Città di Varese che, ridotto all’osso, ha saltato l’ultimo allenamento prima di Natale, previsto nella mattinata di venerdì mattina alle Bustecche. L’influenza, che aveva già colpito Rossi, Boni e Rossini, nelle ultime ore ha raggiunto anche Moleri – sceso in campo con qualche linea anche a Lumezzane -, Pastore e Ferrario.

Al lavoro, in questo venerdì 23 dicembre, ultimo giorno delle trattative dei dilettanti, sono invece mister Luciano De Paola e l’uomo mercato Alessandro Merlin per colmare i vuoti rimasti dopo le tante partenze di questo dicembre.

Il primo approdo in biancorosso sarà Roberto Candido. Giocatore offensivo, che può coprire in più ruoli dalla metà campo in su, classe 1993, è un altro elemento in uscita da Casale, così come Rossi e Rossini. Il fantasista ex Pro Patria, dopo il buon campionato della passata stagione con la maglia nerostellata, quest’anno è stato fermato da un problema alla caviglia e gli esami che il Varese gli ha fatto sostenere hanno detto che sarà pronto tra una ventina di giorni.

Dopo le “strette di mano” con Candido, toccherà agli esterni d’attacco under, che potranno essere tesserati anche oltre la scadenza del mercato invernale. Il nome più forte è quello di un altro ex Casale, il 2003 Gabriele Giacchino, che lo scorso anno da avversario impressionò positivamente. Il calciatore cresciuto nel Genoa ha però diverse offerte sul piatto. Un altro nome che i dirigenti biancorossi stanno vagliando è quello del classe 2001 Alessandro Salami del Borgosesia.

Poco probabili degli innesti per il centrocampo, nonostante la richiesta di mister De Paola, resta da decidere quale sarà la via da intraprendere per la punta. Dovendo fare da riserva a Ferrario, servirà un elemento che potrà dare sostanza ma allo stesso tempo non abbia problemi a giocare qualche minuto in meno. Sono stati proposti nomi importanti – e costosi – ma è difficile che arriverà un profilo affermato, a meno di sorprese dell’ultimo minuto. Più probabile invece che a coprire il ruolo di vice-Ferrario sia un giovane, che però abbia già in curriculum minuti importanti.

Il primo impegno ufficiale del 2023 dei biancorossi sarà domenica 8 gennaio la trasferta milanese in casa dell’Alcione, secondo in classifica. Quello che succederà da oggi a quella data sarà importante non solo per una questione di numeri e giocatori, ma anche come risposta alla domanda: “cosa ci si deve aspettare da questo Varese?”. Un segnale importante se lo aspettano i tifosi, che sperano di non rivivere momenti bui come purtroppo accaduto in questa prima parte di stagione.