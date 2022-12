Cerimonia di consegna dei diplomi alla scuola SSML di Varese

Nella splendida cornice di “Villa Cagnola” a Gazzada, si è svolta sabato 17 dicembre 2022 la cerimonia di consegna degli attestati di laurea triennale della facoltà di Scienze della Mediazione Linguistica di Varese. Un momento atteso da tanti, e da tempo, considerato lo “stop” dettato dal periodo di pandemia, momento che ha riunito laureati, familiari ed amici, intervenuti numerosi all’evento.

Si è iniziato con un discorso di benvenuto del direttore didattico, avv. Marco Filimberti, proseguendo poi con la lettura di alcune parole del compianto prof. Gornati Graziano, fondatore dell’Istituto Universitario, venuto a mancare di recente, che ha lasciato nel cuore di molti un ricordo indelebile.

Infine la consegna delle pergamene, momento che ha segnato il raggiungimento di un traguardo importante nella vita di ogni studente, ricco di emozioni che, dopo tanti anni, hanno accomunato laureati di differenti anni accademici: professionisti e neo-laureati in procinto di affermarsi in campo lavorativo. L’augurio per tutti è di proseguire con entusiasmo, consapevoli di capacità ed esperienze acquisite, fiduciosi in un luminoso futuro.

Una citazione, poche parole per tutti, dal dottor Faust di Goethe: “Fermati, attimo, sei bello”.