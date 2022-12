Coppa Italia, Varese – Franciacorta in diretta

Dopo l’importante ed emozionante vittoria in rimonta di domenica contro la Caronnese, il Varese torna in campo al “Franco Ossola” per affrontare i sedicesimi di Coppa Italia di Serie D. Avversario di turno il Franciacorta. Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI