Emergenza freddo in Ucraina, come aiutare la popolazione in difficoltà

In Ucraina le temperature scendono da qualche giorno ampiamente sotto lo zero. Le truppe russe hanno colpito centrali elettriche, i blackout sono all’ordine del giorno e i rifornimenti di gas per i riscaldamenti sono agli sgoccioli.

Sono tantissime le persone che si trovano in grande difficoltà, al gelo, in case scoperchiate dalle bombe o all’interno di bunker sotterranei.

Le iniziative per aiutare la popolazione ucraina sono moltissime. Tra le tante ne segnaliamo alcune:

. L’Unicef, rivolta in particolare ai bambini, che racconta di piccoli come Masha, che vive insieme a sua madre, quattro sorelle e un fratello, in un appartamento all’interno di un edificio parzialmente distrutto. Nella piccola cucina, la madre di Masha ha recuperato una stufa arrugginita, unica fonte di calore per tutta la casa.

. Cesvi supporta le popolazioni in Ucraina e soprattutto i bambini con una campagna dedicata. Le temperature rigide e i continui blackout stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza di milioni di persone. Per affrontare l’inverno, nella città di Bucha stiamo allestendo 11 heating points, strutture riscaldate dove la popolazione può rifugiarsi per trovare conforto e ricevere coperte, cibo e bevande calde. Le necessità più urgenti e rilevanti riguardano i bambini sotto i 3 anni. Per questo CESVI si sta attivando per fornire beni di prima necessità come latte, barrette energetiche, omogenizzati per i più piccoli, biscotti, bevande calde e coperte.

. Anche Save The Children lavora per aiutare i bambini in fuga dalla guerra per consentire loro di studiare e vivere serenamente.

. Medici senza Frontiere invita a donare per permettere di trasformare un treno vuoto in una clinica d’urgenza per curare i feriti più gravi in Ucraina

. UNHCR raccoglie fondi per aiutare i 16.087.565 fuggiti dall’Ucraina, sradicate da questa guerra insensata. Innumerevoli persone sono sfollate all’interno del paese. E altre saranno costrette a fuggire se il conflitto non terminerà. UNHCR è presente in tutti i Paesi confinanti e in Ucraina, dove restiamo nonostante la situazione di pericolo, perché sappiamo che i bisogni nel paese sono enormi, per continuare a fornire protezione ai bambini e alle famiglie costrette a fuggire dalle loro case.

. La Protezione Civile Nazionale è impegnata dall’inizio della crisi concentrata da subito su due aspetti: l’assistenza umanitaria e l’accoglienza in Italia

. La Comunità di Sant’Egidio ha un programma di adozioni a distanza per circa 250 bambini ucraini in una rete di case famiglia, che oggi sono in pericolo. La Comunità di Kiev, nonostante le difficoltà del momento, si è attivata per proteggerli, ma è necessario un sostegno economico. Anche nei paesi confinanti, dove giungono i profughi, Sant’Egidio sta distribuendo aiuti di emergenza. Alla stazione Zachodnia di Varsavia, dove sono arrivati i primi convogli di rifugiati dalla frontiera, vengono offerti kit di alimentari e generi di prima necessità. Inoltre è stato lanciato un appello sui social per cercare case e stanze a Varsavia e in altre città, ed accogliere così gli ucraini in fuga dalla guerra. La raccolta di aiuti permetterà anche di sostenere chi fra loro, in queste ore, sta giungendo in Italia.