Futura in grande spolvero: battuta 3-0 Mondovì

La Futura Volley Giovani chiude alla grande il 2022, e inizia molto bene il girone di ritorno della Serie A2 femminile, superando con un netto 3-0 la LPM Mondovì in una gara giudicata difficile alla vigilia, che la squadra di Amadio ha reso però molto più semplice con la propria prestazione.

Nella serata di Santo Stefano, le biancorosse di Busto Arsizio hanno infiammato i 600 tifosi del PalaBorsani liquidando in meno di un’ora e 20′ le piemontesi, capaci di impensierire le padrone di casa solo nel terzo set. Le Cocche hanno infatti vinto 25-22 il primo parziale e addirittura 25-14 il secondo: la prevedibile reazione di Mondovì si è infranta quindi ai vantaggi, dove la Futura ha vinto 28-26 incamerando i tre punti.

MVP della serata l’ottima Gaia Badalamenti, autrice di 14 punti con anche due muri messi a terra. Doppia cifra anche per Member-Meneh (16) e per l’accoppiata Arciprete-Botezat (11 a testa) a conferma della varietà di attaccanti a disposizione di Balboni. Nonostante l’assenza di Zanetti cui si è aggiunta, tra le indisponibili, Morandi. Tra le ospiti la sola Populini (12) è andata in doppia cifra ma sull’economia del match rossoblu è pesata l’immediata perdita di Takagui.

«Ci siamo adattati bene ai loro cambi e siamo felici per come è andata – spiega coach Amadio – siamo felici per la prestazione, per la settimana e per come lavoriamo in allenamento. Peccato aver perso Morandi nell’allenamento di Natale (lussazione al dito) ma speriamo di recuperarla presto così come Zanette. Ora ci aspetta una piccola pausa prima di un gennaio molto impegnativo».