Gli omini rossi e Babbo Natale in scena al Teatro delle arti di Gallarate

Lo spettacolo per bambini e famiglie della compagnia Mattioli in scena sabato 10 dicembre alle ore 15.30 è liberamente ispirato agli Uomini rossi di Pef

Lo spettacolo di Natale che il Teatro delle Arti propone quest’anno alle famiglie si intitola Gli omini Rossi e Babbo Natale della compagnia Mattioli, in scena sabato 10 dicembre alle ore 15.30 e liberamente ispirato agli Uomini rossi di Pef. Sul palco Alice Bossi a interpretare Olga, una buffa e pasticciona aspirante cantante cercherà di narrare, tra azioni comiche e poetiche, com’è nata la leggenda di Babbo Natale.

Su un piccolo tavolo palcoscenico si ricostruirà il paesaggio innevato dove si svolge la vita degli Omini rossi. Ma che relazione ci sarà tra Babbo Natale e i piccoli Omini rossi?

Olga sarà in grado di ricostruire la storia di un paese dove tutto è gelo e neve, un paese di laghi, boschi, colline chiusi nella morsa del gelo invernale dove vivevano i piccoli, rossi e divertenti personaggi?

Sarà in grado di ricostruire le incredibili origini di Babbo Natale?

Racconto di un clown con oggetti e musiche per bambini dai 3 anni.

Maggiori informazioni scrivendo a contatti@teatrodellearti.it oppure sul sito del Teatro delle Arti di Gallarate a questo link.

Per prenotazioni la biglietteria è aperta dalle 14.30 il giorno stesso di spettacolo; prenotazioni in orario cassa cinema allo 0331791382

Il biglietto costa 10 euro (ridotto a 5 euro per i bambini).