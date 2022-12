Il grande ritorno in piazza della barca di Velagranda Varese

NOTIZIARIO UISP del 14 dicembre 2022

VARESE – Natale acrobatico con Spazio Kabum

.

Avete mai festeggiato il Natale al circo? L’occasione arriva con il secondo appuntamento della rassegna di circo teatro, all’interno di un’occasione molto importante: la super festa di Natale di Spazio Kabum con scambio d’auguri, brindisi, pandoro e panettone.

Kabum è il circo secondo Uisp. Uno spazio dedicato alle arti circensi, di strada e alla danza, nato dall’esigenza di aprire a tutti la possibilità di seguire corsi sportivi alternativi, molto più vicini alle arti circensi e di strada che alle discipline tradizionali.

La festa si svolgerà questa domenica (18 dicembre) – nello Spazio Kabum di via Guicciardini 114, a Varese – a partire dalle 16.30. Dopo una bella merenda per grandi e piccini, alle 17 partirà l’incanto con “La madre la figlia la strega, una storia d’altri tempi”, uno spettacolo di circo-teatro cura di Compagnia Le Lunanti. Ad esibirsi saranno Alessandra Pessina, Erica Risoli e Albachiara Papi, un terzetto tutto al femminile nato proprio a Spazio Kabum, che si conferma non solo un luogo dove svolgere attività sportiva divertendosi, ma una vera e propria fucina di talenti.

Quello che andrà in scena domenica è uno spettacolo per tutte l’età, ispirato alla storia di Babajaga e Vassilissa. Un viaggio alla scoperta del dono dell’intuito femminile attraverso lo sguardo innocente di una bambina. Tra evoluzioni acrobatiche, colpi di scena e indicibili peripezie, la giovane Vassillissa verrà messa a dura prova. Basteranno la sua purezza d’animo e la sua tenacia ad aiutarla? Non vi resta che venire per scoprirlo!

Che aspettate, basta indugiare! Prenotate subito il vostro posto al numero 349 4568018 (anche WhatsApp e Telegram) oppure a spaziokabum@gmail.com. L’ingresso è libero con offerta libera, ma consapevole.

VELA – Una barca in piazza a Masnago grazie a Velagranda Varese

Sono passati tre anni dal dicembre 2019 e dalla partecipazione del Club Velico VelaGranda Varese a.s.d. con UISP Varese al consueto ed imperdibile Mercatino di Natale dell’8 dicembre che si tiene a Masnago-Varese sotto l’egida della storica Società di Mutuo Soccorso in collaborazione con l’associazione “Malawi nel Cuore Onlus”, due anni complicati e difficili per tutti e anche per lo sport a causa della pandemia da Covid-19 e della nevicata dell’8 dicembre 2021.

Il Club VelaGranda ha partecipato con grande entusiasmo al tradizionale appuntamento e ha portato in piazza una piccola imbarcazione per permettere a grandi e piccini di vedere da vicino vele come la randa e il genoa, cime, ancora, scafo, albero, timone, e tanto altro…..e per rendere più semplice ai varesini di tutte le età l’avvicinamento all’affascinante sport della vela.

Ed infatti, il Club può annoverare soci di ogni età che praticano secondo le proprie capacità la vela, il tutto a testimoniare che lo sport non ha età se c’è la passione! E grazie al Club VelaGranda ed ai principi della UISP SPORTPERTUTTI, a cui l’associazione è affiliata, si può veleggiare in tutta sicurezza e in tutte le stagioni sui nostri splendidi laghi immersi nella natura.

La manifestazione anche quest’anno è stata ricca di eventi e, come testimonia la forte partecipazione dei varesini, è un punto di riferimento per tutto il rione di Masnago e l’intera città. Chi volesse ricevere maggiori informazioni sui corsi e sulle attività potrà sia consultare il sito www.velagranda.it, che rivolgersi direttamente alla sede di Via G. Amendola 11 Masnago – Varese ogni martedì sera a partire dalle ore 21.00 dove sarà il benvenuto oppure contattare il Club via e.mail info@velagranda.it.

Intanto il Comitato Uisp Varese con il Club Velico Velagranda Varese asd augura Buone Feste e soprattutto “Buon vento!” e arrivederci all’8 dicembre 2023!!!!

BASKET UISP – I risultati della 9a giornata di Second League

Lunedì 5 dicembre Montello regola Vergiate per 80-72, decisivo il rush finale dei varesini, dopo 36 minuti tiratissimi. Romentino sbanca Vercelli nel derby piemontese. Nel recupero del primo turno, vittoria degli Stealers che superano il Sant’Ilario Nerviano. Da segnalare, la prima sconfitta stagionale per Cislago, battuto in casa dalla Kolbe Legnano per 62-65; successo casalingo invece della Siderea, con i legnanesi che si impongono sul fanalino di coda Soi Inveruno. Infine è vittoria degli Svassi Monate, corsari a Varese sul Covo Unicorns per 61-51.

Nelle due partite del 7 dicembre sono vincenti la Cuassese e i Beavers Borgomanero. Scontro al vertice che sorride a Villaguardia che espugna Ponte Tresa per 86-73 ed è sola al comando. Cuggiono vince a Busto, regolando per 66-61 gli Springers. La settimana si conclude con il netto successo interno della Union su Ornavando e del Sumirago su PallaCerva, hurrà interno per l’Elegy Legnano sull’Antoniano Busto che vince di 21 lunghezze. Cameri infine sbanca il campo di Trecate, vincendo il derby novarese.