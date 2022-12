I Grateful Dead in Europa nel 1972

I Grateful Dead non ebbero mai in Europa la stessa popolarità che avevano negli USA, dove riempivano gli stadi, ma qualche tour lo fecero, escludendo purtroppo l’Italia che in quegli anni aveva i problemi delle autoriduzioni, ma che comunque non avrebbe assicurato cose simili alle quattro serate consecutive a Londra che chiusero il tour del 1972. Visti i costi, il loro management registrò tutti gli show per vedere di tirarne fuori un album che li ripagasse almeno in parte, tanto è vero che, oltre a questo triplo album, decenni dopo vennero pubblicati tutti separatamente. Avevamo lasciato i Dead dopo la svolta country, ed ora erano diventati il gruppo con un genere proprio che avrebbero conservato sino alla morte di Jerry Garcia e allo scioglimento: non siamo più agli acid test – anche se le improvvisazioni continuano a piacere: Truckin’ è dilatata a 13 minuti! – ed il genere fu etichettato da qualcuno come country-blues-soul-rock. Il live restava la loro essenza, e questo era già il loro terzo: purtroppo l’ultimo col grande tastierista e cantante Ron “Pigpen” McKernan che sarebbe morto di lì a poco.

Curiosità: la numerosa famiglia (erano in 53!) dei Dead occupava due bus: chi voleva far casino andava su quello dei Bozo, mentre chi voleva star tranquillo su quello dei Bofo. I Bozo alla sera dovevano suonare con maschere da clown…

La rubrica 50 anni fa la musica