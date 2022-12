La Caronnese si rinforza con Nossa, Piraccini e Braidich

Tre arrivi in un giorno per la Caronnese, che sfrutta l’apertura del mercato invernale dei dilettanti per mettere a segno tre colpi. La squadra di mister Simone Moretti accoglie un difensore, un centrocampista e un attaccante. I nomi sono quelli di Devis Nossa, Luca Piraccini e Dario Braidich.

Nossa, classe 1985, è un difensore centrale di grande esperienza. Dopo l’avventura dell’anno scorso a Sanremo era rimasto svincolato. Anche il Varese si era informato sull’ex Pro Patria, ma la Caronnese è riuscita a essere più convincente.

Chi arriva da Varese e domenica sarà quindi al “Franco Ossola” da ex è Luca Piraccini. Il centrocampista offensivo classe 1987 è stato uno delle partenze da casa biancorossa e ha deciso di tornare a Caronno Pertusella, dove ha già vestito la casacca rossoblù nella stagione 2018-2019.

Per l’attacco è invece arrivata la punta classe 1998 Dario Braidich, che ha iniziato la stagione a Castano Primo. In precedenza ha indossato le maglie anche di Castellanzese e Legnano.