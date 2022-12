La Uyba, sconfitta a Milano, perde anche l’ottavo posto in classifica

Santo Stefano Amaro per la Uyba che perde in modo netto l’ultima partita del girone di andata contro le padrone di casa del Vero Volley Milano, con un 3-0 che da solo racconta la brutta prestazione delle biancorosse (25-19, 25-13, 25-18).

La sconfitta e la contemporanea vittoria per 3-2 di Cuneo a Novara, vede scivolare la Uyba al nono posto, cancellando quindi l’accesso alle fasi finali di Coppa Italia. E in caso di vittoria di Firenze contro Scandicci (la partita tra le due formazioni è iniziata alle ore 20.30), le biancorosse si troverebbero catapultate al decimo posto.

Olivotto e compagne non hanno portato in campo la voglia di vincere e di dimostrare di essere all’altezza delle formazioni di alta classifica e non sono mai state in vantaggio nel corso di tutta la partita.

La Uyba ha subito tutta l’energia di Stysiak, MVP della gara con 23 punti a tabellino (62% offensivo, 3 muri e 2 ace). Le ragazze di coach Gaspari sono state brave a forzare in servizio, mettendo in grande difficoltà la ricezione bustocca.

Nella metà campo biancorossa solo Montibeller e Omoruyi segnano un punteggio a doppi cifra (rispettivamente 12 e 10 punti).

A fine partita deluso coach Musso: “Non abbiamo assolutamente interpretato la partita per come l’avevamo preparata e per come ci siamo allenati: la necessità di stasera era quella di aggredire di più Monza sul fondamentale del servizio e della difesa, perché sapevamo che a muro sarebbe stato complicato, specie con la palla in mano. Detto questo Monza non ci ha mai permesso di entrare in partita, giocando tutti e tre i set alla massima velocità possibile, al netto di quello che noi abbiamo permesso loro di fare. Ora ci sarà qualche giorno in cui lavorare e in cui recuperare qualche situazione fisica precaria. Credo che la seconda parte della stagione abbiamo molto di buono da dirci tra campionato e CEV. E’ comunque un 3-0 che dispiace perchè non siamo questi e che ci deve insegnare che non possiamo mai permetterci di fare meno se vogliamo competere”.

Il tabellino

Vero Volley Milano – e-work Busto Arsizio 3-0 (25-19, 25-13, 25-18)

Vero Volley Milano: Martin ne, Stysiak 23, Folie 6, Orro 4, Camera ne, Parrocchiale (L), Begic ne, Thompson ne, Rettke ne, Stevanovic 9, Negretti (L), Sylla 9, Larson 9, Candi ne

e-work Busto Arsizio: Battista ne, Degradi 5, Lloyd, Monza, Rosamaria 12, Lualdi ne, Strigrot, Colombo ne, Olivotto 3, Zannoni (L), Omoruyi 10, Zakchaiou 7

Arbitri: Piperata – Florian

Note. Milano: ace 7, errori 8, muri 11. Uyba: ace 2, errori 6, muri 5. Durata set: 26′ 22′ 23′