Modifiche alla viabilità interna all’Ospedale di Circolo dal prossimo 21 dicembre

A partire da mercoledì 21 dicembre entra in attività a tutti gli effetti il cantiere per la realizzazione del nuovo Padiglione Day Center 2, all’interno dell’area dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Ne conseguono dei cambiamenti nella viabilità interna all’area del nosocomio: nel dettaglio, la viabilità, attualmente rappresentata in Tavola 01, sarà modificata come da Tavola 02, in seguito alla chiusura del tratto di strada adiacente al Padiglione ex Geriatria, in fase di demolizione.