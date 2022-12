I “Percorsi del cuore” dei Castelli viscontei, un progetto da 600mila euro

Nella zona tra Sempione e Valdarno, a Nord di Gallarate, nascono i “Percorsi del cuore”: un intervento articolato, in sette Comuni aderenti al Distretto Commerciale dei Castelli Viscontei, con il coinvolgimento anche delle associazioni della zona, soprattutto quelle che si occupano di escursionismo, cura del territorio, benessere fisico.

I Percorsi del Cuore sono infatti un progetto intercomunale di sostegno della mobilità dolce, del benessere fisico e di contestuale valorizzazione dei centri storici e dei negozi di vicinato. Il progetto ha ottenuto il massimo. riconoscimento da parte di Regione Lombardia, classificandosi secondo assoluto nella

graduatoria regionale: i Comuni riceveranno 400mila euro di contributi e 200mila euro

per un bando, aperto a tutte le attività commerciali del distretto, a supporto di investimenti e spese

generali.

Insieme a sette amministrazioni comunali (capofila Jerago con Orago, insieme ad Arsago Seprio, Besnate, Casorate Sempione, Cavaria con Premezzo, Oggiona con Santo Stefano e Solbiate Arno), la Uniascom (Unione delle associazioni dei Commercianti della provincia di Varese), protagonisti sono tanti attori pubblici e privati del territorio: Ascom Gallarate e Malpensa, Università degli Studi dell’Insubria, ente Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, CAI e Pro Loco di Arsago Seprio, associazione Amici della Bozza di Rugn, Ticino Guide ODV, AVIS comunale di Oggiona con Santo Stefano, Cavaria con Premezzo e Solbiate Arno.

Enti ed associazioni insieme hanno siglato, lo scorso mese di agosto, un accordo di partenariato che li vedrà nel 2023 e 2024 lavorare insieme per progettare e dar vita ad uno straordinario ed innovativo progetto di rete e di promozione economicoturistico-culturale del territorio: progettare, realizzare, attrezzare, arricchire spazi e percorsi cardiofitness che permettano di conciliare l’attività fisica con la scoperta delle bellezze dei territori e con il la promozione e il sostegno alle attività commerciali e di vicinato.

In ogni comune verranno identificati e ben tracciati e anelli pedonali, tra loro connessi e che permetteranno agli utenti di passeggiare, correre e fare attività fisica in modo intelligente, guidato ed efficace attraversando sia le aree verdi a naturalistiche dei sette comuni che i centri storici e i punti di interesse storico-culturale e commerciale.

Una progettazione per la quale l’Università degli Studi dell’Insubria gioca un ruolo fondamentale, sia in fase di progettazione che di produzione di contenuti. Il finanziamento ottenuto copre anche le spese per la realizzazione di un sito internet (e di una app) dedicato, pensato proprio per aiutare chi voglia sperimentare i percorsi del cuore ed affrontarli nel modo più utile e sano possibile.

«L’idea che nasce dall’osservazione di un trend di fruizione dei luoghi caratteristici e naturalistici

attraverso “passeggiate a km0” che si è sviluppato maggiormente durante il periodo di emergenza

sanitaria Covid-19 e che si è ora consolidato in abitudini durature» spiega Emilio Aliverti, sindaco di Jerago con Orago e coordinatore dell’iniziativa. «L’ispirazione è arrivata dal progetto “Cardio Walk

Ticino”, inaugurato nel 2014 dal Cardiocentro di Lugano, caratterizzato da una serie di percorsi (con apposita segnaletica) che, ispirandosi al concetto dei famosi “percorsi vita”, invogliano e educano l’utenza ad un corretto esercizio cardio protettivo e promuovono l’attività fisica all’aperto, in un’ottica di prevenzione attiva delle malattie cardiovascolari».

Attraverso le nuove tecnologie e la segnaletica ad hoc sarà possibile ottenere informazioni utili sul luogo e sui dintorni, segnalando punti di interesse (di carattere culturale, storico, naturalistico, ecc.) e

attività commerciali, attraverso la geolocalizzazione delle stesse.

Il Distretto del Commercio dei Castelli Viscontei è di fatto la prima esperienza di questo tipo che

verrà attuata in Lombardia. Si tratta pertanto di un progetto di rete assolutamente innovativo.

L’intervento consiste nella progettazione dei percorsi sui quali si svilupperà il progetto, sia in ambito urbano che extraurbano, e nella realizzazione della segnaletica, cartellonistica e QR code di

riferimento.

In particolare, si prevede di realizzare dei percorsi collegati all’interno dei territori dei comuni del Distretto. I percorsi (misti tra naturalistico e urbanizzato) permetteranno la fruibilità intelligente degli spazi pubblici, delle aree boschive e anche la scoperta e la valorizzazione degli elementi di attrattività turistica, di valore storico culturale e delle realtà commerciali presenti nei vari territori. I percorsi passeranno, infatti, oltre che per i principali Point of Interest del territorio, anche nelle vie dove sono presenti le attività economiche. La realizzazione di vetrofanie ad hoc da apporre sulle vetrine, così come la creazione di un’offerta (in particolare di ristorazione) pensata per gli utenti del percorso del cuore contribuiranno a trasformare il percorso e la camminata in una occasione di marketing e

vendita.

I percorsi saranno progettati e realizzati in collaborazione con gli enti locali con la partecipazione attiva dell’Università degli Studi dell’Insubria e delle Associazioni presenti sul territorio Partner dell’iniziativa.

Per creare le migliori condizioni ambientali che garantiscano la fruibilità del progetto proposto, le sette Amministrazioni del Distretto si sono impegnate a realizzare e/o a riqualificare le aree interessate dai percorsi. Gli interventi inseriti sono pertanto tutti strettamente connessi e funzionali alla realizzazione della parte più strettamente infrastrutturale del progetto.

L’insieme di azioni e interventi è stato presentato a Regione Lombardia, aderendo al Bando -progetti innovativi – a sostegno dei distretti del commercio: il Distretto del Commercio dei Castelli Viscontei si è piazzato secondo in tutta la Lombardia, ottenendo così un contributo di 400 mila euro a fondo perduto per investimenti pubblici e ottenendo la strong>possibilità di distribuire alle attività commerciali ulteriori 200mila euro, sempre a fondo perduto, a sostegno di investimenti e spese generali: sulla base dell’importo

degli interventi delle domande giudicate ammissibili, verrà assegnato a tutte le domande il ontributo del 50%. Il bando verrà pubblicato, previa richiesta del codice CAR, nel primo semestre del 2023 e si concluderà nel secondo semestre del 2023.

Emilio Aliverti, il sindaco di Jerago con Orago, è orgoglioso del risultato ottenuto: «I benefici saranno enormi e favorevoli sia per il tessuto commerciale che per il territorio: nel mio comune, ad esempio,

avrò la possibilità di realizzare, tra le altre cose, un marciapiede per mettere in sicurezza chi, da centro paese, intenda raggiungere le are boschive al confine con Premezzo e un nuovo parco fitness-outdoor e promuovere percorsi pensati per promuovere e far vivere ancora di più il mio bellissimo comune. Inoltre, poter veicolare 200mila euro a sostegno degli investimenti e degli interventi di miglioria per i commercianti del mio paese e dei comuni del distretto è un’opportunità: la risposta dei nostri commercianti è sempre stata positiva, segno che hanno compreso il valore di lungo periodo di opportunità come questa. E questa volta il nostro bando sarà aperto anche a chi sta decidendo di

avviare una nuova attività, proprio perché l’obiettivo primario è quello della fruibilità e della vitalità dei nostri centri. Non dimentichiamo poi l’altra novità di questo progetto: avere poi come partner realtà di valore come l’Università dell’Insubria e Uniascom ci rende particolarmente orgogliosi e sono certo che questo sarà il seme per importanti e future collaborazioni».

«Una nuova iniziativa coinvolge il nostro comune», commenta con soddisfazione Fabio Montagnoli, sindaco di Arsago Seprio. «. Sono molte le azioni previste dal progetto: promuovere la mobilità dolce, integrare le aree urbane con quelle verdi, valorizzare il patrimonio naturalistico, promuovere l’attrattività turistica e sostenere le attività commerciali. I percorsi pedonali esistenti verranno integrati per potersi collegare con i paesi limitrofi, e il Parco Pissina, con l’edificio ristrutturato, diventerà un punto di arrivo/partenza per le escursioni sul territorio. Un ringraziamento va a tutti i partners del progetto, e a quelli del nostro comune che ci supporteranno nell’iniziativa: la Pro Loco, l’Associazione Amici della Bozza, il CAI e Ticino guide, con i quali progetteremo e condivideremo le finalità dell’iniziativa, raccogliendo i loro contributi di idee e di risorse».

Oreste Battiston, sindaco di Solbiate Arno, aggiunge: «Ancora una volta il bando di Regione Lombardia ha dato la possibilità ai Comuni del Distretto del Commercio dei Castelli Viscontei, guidati dal Comune di Jerago con Orago, di esprimere al meglio la loro forte capacità collaborare e di lavorare insieme per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, anche attraverso il supporto dato alle attività commerciali del paese. E ancora una volta abbiamo centrato l’obiettivo. L’idea di legare il progetto di quest’anno al benessere e alla salute dà un valore aggiunto al tutto e permette, per esempio a noi di Solbiate Arno, di dare nuovo slancio al nostro Percorso Natura, già molto frequentato e che si integra benissimo al Percorso Cardio Walk. Un grazie anche alla sezione Solbiatese dell’Avis per l’entusiasmo con cui hanno deciso di esserci partner».

Dimitri Cassani, sindaco di Casorate Sempione ribadisce la straordinaria potenzialità per il territorio, sia per l’Ente che per le attività commerciali, di vedere un sostegno concreto e importante per riqualificare gli uni il territorio e gli altri le tanto penalizzate attività “di vicinato”, in particolare in un momento tanto critico e incerto.

Il progetto Cardiowalk che il DID ha proposto – aggiunge Giovanni Corbo sindaco di Besnate – «si innesta in maniera proficua nel contesto besnatese in cui abbiamo già intrapreso un percorso di valorizzazione del territorio. Solo qualche mese fa, infatti, è stato realizzato un progetto di promozione culturale e turistica installando dieci pannelli corredati da un QR code nei pressi di dieci eccellenze artisticoturistico-naturalistiche di Besnate. Il nostro Comune è così inserito in una community nazionale attraverso l’App Flico. L’eccellente lavoro del Distretto del Commercio dei Castelli Viscontei con il progetto Cardio Walk rende possibile mettere in rete le bellezze dei nostri territori in maniera funzionale alle attività commerciali e dei servizi dei nostri Comuni».

Franco Zeni, sindaco di Cavaria con Premezzo, conferma la convinta adesione al progetto, sottolineando la grande sintonia con cui si è lavorato, «avendo come obiettivo primario il territorio e la sua valorizzazione, partendo dalle peculiarità di ciascuno e trasformandole in opportunità per tutti».

Franco Ghiringhelli, sindaco di Oggiona con Santo Stefano conclude sottolineando l’importanza di questa opportunità che il proprio comune ha potuto cogliere proprio grazie all’adesione al Distretto del Commercio dei castelli Viscontei, avvenuta solo qualche mese fa, e sottolineandone il valore anche grazie all’adesione di realtà come l’Ente parco Pineta e la locale sezione dell’AVIS.

Renato Chiodi, presidente Confcommercio Gallarate e Malpensa, dichiara: «La nostra associazione ha sin dal primo giorno sostenuto fattivamente il progetto dei Distretti del Commercio e in particolare il Distretto Castelli Viscontei in quanto lo riteniamo davvero strategico per dare supporto concreto alle attività commerciali che operano sul territorio. Confcommercio Gallarate è impegnata in prima fila all’interno del Consiglio del Distretto con attività e proposte e a fianco delle imprese per assisterle nella preparazione delle domande per ottenere i contributi a fondo perso destinati alle imprese».

Stefano Calzavara – vicepresidente e membro del direttivo del Distretto – aggiunge: «In questi ultimi anni ho partecipato attivamente alla vita del Distretto, due anni fa con un bando che ha portato finalmente nuovi contributi a fondo perso a favore delle aziende in un periodo davvero difficile e ora con questo nuovo bando Confcommercio ha dato il massimo sostegno al progetto di eccellenza presentato in Regione, progetto speriamo venga premiato con importanti risorse. Encomiabile la strategia messa in campo dal Presidente Emilio Aliverti con il progetto dei “Percorsi del Cuore” che abbiamo favorevolmente appoggiato, la riteniamo innovativa e vincente per promuovere il vasto. territorio dei Comuni di questo Distretto. Il risultato finale parla da solo».

CASTELLI VISCONTEI: IL DISTRETTO DEL CUORE: il progetto

Il Distretto dei Castelli Viscontei si colloca nella porzione nord-ovest della regione Lombardia, nella sezione meridionale della provincia di Varese e, quindi, in prossimità di quella di Milano. Si tratta di un’area ad alta densità industriale e commerciale, caratterizzata dalla presenza di numerose infrastrutture e servizi e di un tessuto imprenditoriale molto ricco e articolato.

Le opportunità e i punti di forza sono riconducibili a:

– qualità e storicità dell’ambiente urbano, caratterizzato anche da un’elevata presenza di aree verdi

– presenza di attrattori turistici quali parchi e aree verdi extra urbane; siti di interesse artisticostorico-culturale e religioso presenti in tutti i comuni del Distretto

– presenza e varietà di strutture e opportunità per la pratica di attività sportive, indoor e outdoor

– tessuto di imprese e associazioni che sviluppano iniziative per valorizzare il territorio e la socialità

– elevata cultura di cooperazione pubblico-privata territoriale sviluppata dai diversi attori che fanno parte del Distretto.

Obiettivi. Il Distretto intende perseguire due obiettivi strategici principali, fortemente interconnessi:

– valorizzare e promuovere lo sviluppo dell’offerta di commercio e di servizi, arginando i fenomeni

di impoverimento dell’offerta e di generazione di aree sfitte

– attrarre domanda, sia locale (frenando l’evasione dei consumi e attraendo nuova domanda

residente), sia turistica ed escursionistica

Strategia I Partner intendono ulteriormente rafforzare e comunicare agli stakeholders del territorio e ai target potenziali (turisti e nuovi residenti) l’identità del Distretto come luogo di eccellenza sul piano della vivibilità. A tal fine il Distretto ha varato una strategia di sviluppo che si riassume nel claim “Castelli Viscontei: il Distretto del cuore” che sintetizza la risposta alle due caratteristiche fondamentali della domanda: amore per il territorio, la sua natura, la sua storia, le sue persone e i suoi servizi e attenzione crescente alla salute.

Il commercio di prossimità intende rappresentare un elemento integrato e qualificante dell’identità

territoriale e il Distretto intende sviluppare un’offerta nella quale siano armonicamente integrate le strutture e le infrastrutture pubbliche, le attività commerciali e di servizio, i pubblici esercizi, le attrazioni turistiche e le iniziative promo-comunicazionali.

Il ruolo dell’Università degli Studi dell’Insubria. L’Università ha confermato il proprio interesse a

partecipare, in qualità di Partner, al progetto del Distretto del Commercio dei Castelli Viscontei, avente come capofila il Comune di Jerago con Orago, condividendone la finalità di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio del Distretto per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento. La collaborazione avverrà in piena sinergia con il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate per quanto concerne gli aspetti naturalistico-ambientali, faunistici, con il Dipartimento di Medicina e Chirurgia ed il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita in merito alle scienze dello sport e della salute, alla progettazione, in collaborazione con gli Enti territoriali coinvolti, di percorsi fitness e percorsi naturalistici con una visione ultidisciplinare ed integrata al fine di promuovere le valenze territoriali, incrementare l’attrattività delle aree soggette ad intervento e promuovere in modo concomitante interventi di formazione e divulgazione a carattere scientifico, nonché a mettere a disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche per seguire eventuali progetti di tesi di laurea volte a supportare le suddette attività.

Linee di azione. Le azioni previste sono riconducibili alle seguenti linee:

– promuovere la mobilità dolce

– integrare aree urbane e aree verdi

– valorizzare il patrimonio naturalistico e riqualificare le strutture per la pratica di attività sportive

ed extra-lavorative

– promuovere l’attrattività turistica dei luoghi

– ridurre i rischi di evasione dei consumi e generare nuova domanda per gli esercizi commerciali

– sostenere le attività esistenti e incentivare lo sviluppo di nuova imprenditorialità

– sviluppare il progetto Cardio Walk che connette imprese, associazioni, istituzioni e Pubbliche

Amministrazioni e i servizi commerciali del territorio per favorire la fruizione dei luoghi

caratteristici e naturalistici attraverso “passeggiate a km0”

– aderire al progetto #varesedoyoubike della Camera di Commercio di Varese per sviluppare un

sistema cicloturistico che abbia ricadute economiche sul territorio dell’intera provincia di Varese

Progetti.

Gli interventi nei Comuni

Le singole amministrazioni hanno identificato progettualità specifiche ma tutte coerenti con

la visione generale dei Percorsi del Cuore, che ambiranno ad ottenere il co-finanziamento regionale

Arsago Seprio: realizzazione di percorsi pedonali raccordati con Besnate e Casorate Sempione

Besnate: Camminamento pedonale in legno tra “Orti sociali” e “Casa delle Culture”

Casorate Sempione: Percorsi pedonali e riqualificazione urbana.

Cavaria con Premezzo: Percorsi pedonali, marciapiedi e nuove attrezzature fitness-outdoor

Jerago con Orago: marciapiede tra Jerago con Orago e Premezzo, marciapiede per accedere al centro

di Jerago, marciapiede per accedere al centro di Orago, nuova area fitness outdoor

Oggiona con Santo Stefano: percorsi pedonali, area fitness e spazi coperti

Solbiate Arno: Illuminazione percorsi Cardio Walk e pavimentazione aree centrali

Tutti: realizzazione sito internet dedicato, segnaletica diffusa con QR Code, interventi di sostegno alle

attività commerciali, dalla formazione, alle iniziative di promozione e marketing territoriale, agli

incentivi economici.