Il pugilato ritorna a Gavirate con la 3a “Camacho Boxing Night”

Appuntamento con il pugilato, sabato 10 dicembre a Gavirate. La palestra di viale dello sport si appresta infatti a ospitare la 3a edizione della Camacho’s Boxing Night, riunione organizzata dal team che fa capo all’ex pugile e ora allenatore Giuseppe Facente che proprio a Gavirate ha una delle sue “basi”.

Il programma della serata – in palio anche la prima edizione del Trofeo Davinci – prevede la disputa di dodici incontri tra pugili dilettanti con l’inizio delle operazioni di peso alle 18,30 e il primo gong alle ore 20.

Tra gli ospiti della serata, coinvolti in alcuni momenti collaterali, ci saranno anche tre cantanti rap (Giostra, Thaz e Spillo) e l’associazione Strade Pulite che opera in provincia, rappresentata da Damiano Marangoni. I biglietti sono di due tagli: bordo ring (20 euro con un drink incluso) e gradinate (12 euro).

GLI INCONTRI

(GymBoxe 76 Kg) Corrado Rolandi (Camacho BT) vs Fabrizio Currei (Boxe Frimas)

(Youth 63,5 Kg) Moid Passarotti (Master Boxe) vs Samuel Ibba (Team Hurricane)

(Elite 60 Kg) Stefano Colucci (Camacho BT) vs Andrea Gadioli (Montenegro Boxe)

(Femminile 64 Kg) Sofia Scialpi (Camacho BT) vs Elen Vera (Boxe Grignani)

(Elite 64 Kg) Pablo Robbiani (Camacho BT) vs Stefano Croitoru (Little Gym)

(Youth +92 Kg) Michael Ducatelli (Master Boxe) vs Adem Nechi (New Order Boxe)

(Elite 75 Kg) Leonardo Orlando (Boxe Frimas) vs Alessandro Valesi (Little Gym)

(Elite 75 Kg) Salah Maruane (Camacho BT) vs Aleksandr Bianco (VT Boxe)

(Elite 61 Kg) Gabriele Boschi (Clamp Gym) vs Valerio Armani (Acc. Pug. Afforese)

(Elite 61 Kg) Fabio Antonello (Camacho BT) vs Luca Tedesco (Black Tiger)

(Elite 84 Kg) Semri Younes (Camacho BT) vs Stefano Baroncelli (Clamp Gym)

(Elite 80 Kg) Mirko Simeone (Camacho BT) vs Abdel Monim Jouhari (Vecchia Maniera)

La serata è realizzata in collaborazione con Ferdinando Langella di Davinci, con Sax Bar Marchirolo, Balthazar – Raffaele Skizzo, La banda del buco Varese, Noemi Ria osteopata. Vecchia Ottocento Gavirate e Colorificio Inversini Gavirate.