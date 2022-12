“È quasi Natale”, asilo in festa ad Angera

Torna la festa di Natale per bambini e famiglie dell’asilo Vedani di Angera. L’appuntamento è in programma sabato pomeriggio (15-18) e domenica mattina (10.30-13) alla scuola dell’infanzia di via Arena. Un’occasione per uno scambio degli auguri e per trascorrere insieme alcune ore dedicate ai più piccoli.

In programma ci sono diverse attività: laboratori creativi, letture animate e l’invio della letterina al Polo Nord. Per i bambini inoltre non può mancare la tradizionale foto sulla slitta di Babbo Natale e molto altro.

L’iniziativa è libera e aperta a tutti.