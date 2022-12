Recupero delle liste d’attesa: l’ospedale di Varese convoca anche chi aspetta dal 2015

Il recupero delle liste d’attesa, avviato con il piano regionale, ritrova anche pazienti in attesa dal 2015. Ed è per richiamare persone nella lista chirurgica da 7 anni che si sono attivati due ambulatori dedicati. Si tratta di utenti che si erano presentati per problematiche di tipo chirurgico e che erano state inserite nell’elenco degli interventi. Chiaro, l’urgenza prevista era bassa da qui lo slittamento del caso davanti a problematiche di maggiore gravità e urgenza.

Oggi, con il piano di intervento e le risorse per aumentare del 110% l’attività preCovid, si va a rispolverare anche elenchi precedenti: l’obiettivo prioritario è quello di dare risponde a chi ha delle urgenze certificate dai bollini B e D come prevedono le regole indicate da Regione Lombardia.

Parallelamente, però, si sta mettendo mano a liste d’attesa giacenti richiamando quei pazienti che, nel corso degli anni, non hanno annullato gli appuntamenti. Le nuove visite servono a verificare la situazione e anche per capire se il caso è ancora chirurgico. Per questo tipo di visite non è richiesto il pagamento del ticket. L’azienda ospedaliera Sette Laghi spiega che le attese così protratte sono eccezionali e limitate a casistiche che non hanno alcun tipo di priorità o rischio di degenerare. Per loro, però, forse è arrivato il turno.