SOS Tre Valli di Cunardo cerca 8 ragazzi per un progetto di servizio civile

C’è anche SOS Tre Valli di Cunardo tra gli enti ammessi al Servizio civile. Nel bando sono stati finanziati anche progetti dell’associazione: i 3.250 posti disponibili sono suddivisi fra 784 diverse possibilità distribuite su 595 sedi di pubbliche assistenze Anpas.

Il progetto di SOS Tre Valli prevede il reclutamento di 8 ragazzi dai 18 ai 28 anni che possano essere interessati all’esperienza.

La presentazione delle domande deve avvenire tramite Spid come indicato entro e non oltre le ore 14 del giorno 10 febbraio 2023.

Possono presentare domanda i giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.