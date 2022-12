Un pezzo di storia che se ne va, Arcumeggia dice addio al signor Guerino

Guerino viene ricordato da molti come il “tuttofare”, capace di raddrizzare anche i chiodi storti ed arrugginiti, un uomo che attirava simpatia ed aveva sempre la battuta pronta. Insieme a Pietro Cerini e Antonio Canton aveva preparato il fondo degli affreschi che oggi rendono noto il borgo anche fuori provincia. Inoltre aveva gestito per anni l’acquedotto del borgo, era stato sacrestano e sempre pronto ad aiutare la Pro Loco. Insomma, una vero punto di riferimento per tutti. In molti oggi lo ricordano anche vestito da “Prevet”, quando recitava con la compagnia dialettale “Vosa pen” di Gregorio Cerini.

I funerali si terranno giovedì 29 dicembre, alle 15, nella chiesa di Sant’Ambrogio ad Arcumeggia.

Nella foto Guerino all’uscita della chiesa, in compagnia della Tilde, dal gruppo Arcumeggia Evergreen.