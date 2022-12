Uyba avanti tutta in Cev Cup: Busto elimina Dresda e affronterà il Maribor

Seconda partita e seconda vittoria in Cev Cup per la E-Work Busto Arsizio che elimina il Dresda battendolo sul suo campo dopo cinque set. Una “maratona” in parte inutile nel senso che le Farfalle si sono portate subito sullo 0-2 conquistando così la matematica certezza del passaggio del turno dopo il 3-1 dell’andata in viale Gabardi. (foto Trapp/Volleybusto)

Musso ha quindi dato spazio all’intera rosa permettendo anche alle giovani di fare esperienza in campo internazionale; il Dresdner ha così rimontato e mandato la gara al tie-break dove però le biancorosse hanno rialzato i ritmi vincendo l’ultimo parziale e legittimando in modo definitivo il passaggio del turno. Nella fase successiva Busto affronterà le slovene del Maribor che hanno battuto il team finlandese dil Kuusamo: appuntamento a gennaio.

Bene Montibeller e Degradi nella fase iniziale del match, brave anche Strigot (15 con il 50% in attacco), la top scorer Omoruyi (16) e Battista. Busto ha faticato contro il muro delle tedesche – ben 17 con 7 della sola Haneline – e anche al servizio ha pagato dazio nel confronto con le padrone di casa. L’obiettivo però è arrivato al più presto e ciò ha in parte condizionato l’andamento del match. Buona la reazione nel corso del quinto set: la E-Work si è portata avanti 8-5 reagendo ai due set persi, ha contenuto la rimonta del Dresda arrivata sino al 13 pari e ha chiuso i conti con un muro di Colombo (15-13 italiano).

«Siamo contenti del passaggio del turno e anche e soprattutto di aver vinto la partita – conferma Musso al termine del match – Siamo venuti qui per vincere e continuare il nostro percorso di costruzione di una mentalità vincente. La gara non è stata bella, abbiamo sofferto in battuta e ricezione, ma siamo stati lucidi in attacco con un buon lavoro su palla alta, lavorando bene anche con il muro-difesa. Ora testa a Monza: sono convinto che possiamo portare a casa soddisfazioni se scegliamo di andare là e giocare come nei precedenti match contro le formazioni di alta classifica».