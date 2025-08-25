Varese News

Sport

Mondiali trapiantati: Alzati e Zausio d’oro con l’Italia della pallavolo

Terzo titolo consecutivo nel volley con atleti trapiantati e dializzati: due gli azzurri del Varesotto che hanno vinto la medaglia

nazionale pallavolo trapiantati dializzati 2025

L’Italia è stata tra le grandi protagoniste dei Mondiali per atleti trapiantati e dializzati (World Transplant Games) di Dresda, in Germania, e con la maglia azzurra hanno brillato anche i portacolori della provincia di Varese.

Nel basket – ve lo abbiamo raccontato in QUESTO articolo – l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro sotto l’attenta guida di Stefano Volpe, malnatese, che dopo aver dismesso i panni del giocatore è diventato il commissario tecnico del team dei canestri.

Un trionfo che è stato bissato in un altro grande sport di squadra, la pallavolo, e anche in questa circostanza il Varesotto è ben presente. Gabriele Alzati, 27enne di Sumirago, e il veterano Roberto Zausio, 55 anni di Busto Arsizio, hanno dato il proprio contributo per un altro oro importante.

L’Italia del volley trapiantati si è confermata campione del mondo per la terza volta consecutiva dopo la finale vinta 2 – 0 contro l’Ungheria (25-18, 25-9 i parziali). Gli azzurri hanno portato a termine un percorso iniziato con un triplo successo nel girone su Argentina, Germania e USA senza cedere nemmeno un set. Una caratteristica proseguita anche nella fase a eliminazione diretta: Zausio, Alzati e compagni hanno superato India e Olanda prima del match per l’oro.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.