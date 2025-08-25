Mondiali trapiantati: Alzati e Zausio d’oro con l’Italia della pallavolo
Terzo titolo consecutivo nel volley con atleti trapiantati e dializzati: due gli azzurri del Varesotto che hanno vinto la medaglia
L’Italia è stata tra le grandi protagoniste dei Mondiali per atleti trapiantati e dializzati (World Transplant Games) di Dresda, in Germania, e con la maglia azzurra hanno brillato anche i portacolori della provincia di Varese.
Nel basket – ve lo abbiamo raccontato in QUESTO articolo – l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro sotto l’attenta guida di Stefano Volpe, malnatese, che dopo aver dismesso i panni del giocatore è diventato il commissario tecnico del team dei canestri.
Un trionfo che è stato bissato in un altro grande sport di squadra, la pallavolo, e anche in questa circostanza il Varesotto è ben presente. Gabriele Alzati, 27enne di Sumirago, e il veterano Roberto Zausio, 55 anni di Busto Arsizio, hanno dato il proprio contributo per un altro oro importante.
L’Italia del volley trapiantati si è confermata campione del mondo per la terza volta consecutiva dopo la finale vinta 2 – 0 contro l’Ungheria (25-18, 25-9 i parziali). Gli azzurri hanno portato a termine un percorso iniziato con un triplo successo nel girone su Argentina, Germania e USA senza cedere nemmeno un set. Una caratteristica proseguita anche nella fase a eliminazione diretta: Zausio, Alzati e compagni hanno superato India e Olanda prima del match per l’oro.
