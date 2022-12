A Varese il gazebo del Pd per dire no alla finanziaria

Il Partito Democratico di Varese organizza per sabato 10 dicembre un gazebo in via del Cairo, in centro Varese.

Il gazebo è organizzato nell’ambito della mobilitazione nazionale contro la Finanziaria. Nell’occasione sarà distribuito anche il nuovo numero della Finestra, il notiziario del partito. Gli aderenti alla sezione saranno in piazza per tutto il giorno.